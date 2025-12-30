Presutti Pd attacca la giunta Masci | Ponte del mare arrugginito e fiume abbandonato dimenticati i simboli della città
Presutti di Pd critica la giunta Masci, segnalando lo stato di degrado del Ponte del Mare e del fiume, ormai trascurati. In particolare, si è soffermato sulle condizioni del ponte, evidenziando la corrosione dei tiranti, e ha sottolineato l’abbandono di simboli importanti della città. La sua presa di posizione evidenzia la necessità di interventi concreti per la cura e la valorizzazione del patrimonio urbano.
“Le immagini pubblicate ieri dai giornali, che documentano lo stato di degrado avanzato e la corrosione sui tiranti del Ponte del Mare, sono la certificazione di una sciatteria amministrativa che non ha più scuse. Ma c’è un fatto politico ancora più grave della ruggine visibile: la responsabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Presutti (Pd) sull'accordo quadro per l'arredo urbano: "La giunta Masci ha trasformato il Comune in un ente pagatore"
Leggi anche: Presutti (Pd): "Fermato intervento illegittimo sul dup, ma continua l'abuso di potere della giunta con la scusa dell'urgenza"
Delibera sui servizi pubblici, Presutti: “Il consiglio corregge l’atto, il sindaco resta isolato”.
Presutti (Pd) attacca la giunta Masci: “Ponte del mare arrugginito e fiume abbandonato, dimenticati i simboli della città” - La responsabilità diretta è di questa maggioranza che, per arroganza, si è rifiutata di intervenire quando era ancora possibile farlo per tempo” ... ilpescara.it
Nuovo Centro per l'impiego, il Pd attacca: "Il Comune aveva i soldi per riqualificare gli immobili di proprietà" [VIDEO] - I consiglieri del Pd sottolineano che con la stessa cifra si sarebbe potuta riqualificare l'ex casa di riposo d ... ilpescara.it
Il passaggio di proprietà previsto per gennaio non entusiasma la tifoseria neroverde che attacca la società #ilcentro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.