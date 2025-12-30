Presutti Pd attacca la giunta Masci | Ponte del mare arrugginito e fiume abbandonato dimenticati i simboli della città

Presutti di Pd critica la giunta Masci, segnalando lo stato di degrado del Ponte del Mare e del fiume, ormai trascurati. In particolare, si è soffermato sulle condizioni del ponte, evidenziando la corrosione dei tiranti, e ha sottolineato l’abbandono di simboli importanti della città. La sua presa di posizione evidenzia la necessità di interventi concreti per la cura e la valorizzazione del patrimonio urbano.

Nuovo Centro per l'impiego, il Pd attacca: "Il Comune aveva i soldi per riqualificare gli immobili di proprietà" [VIDEO] - I consiglieri del Pd sottolineano che con la stessa cifra si sarebbe potuta riqualificare l'ex casa di riposo d ... ilpescara.it

Il passaggio di proprietà previsto per gennaio non entusiasma la tifoseria neroverde che attacca la società #ilcentro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.