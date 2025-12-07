Presutti Pd sull' accordo quadro per l' arredo urbano | La giunta Masci ha trasformato il Comune in un ente pagatore

“Ecco i soldi, pensaci tu”. Questo per il consigliere comunale Marco Presutti (Pd) il modo con cui amministra la giunta Masci e l’ennesima prova arriverebbe dall’accordo quadro sull’arredo urbano che “non è solo un atto amministrativo confuso: è il sintomo di una mutazione genetica della pubblica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Solo l'ennesima dimostrazione, denuncia il consigliere dem, di un modus operandi fatto di "Ecco i soldi, pensaci tu" quello della maggioranza che sarebbe ormai ostaggio dei fornitori, non avendo più n

