Gli incontri segreti tra Renzi e Vannacci per far perdere le elezioni a Giorgia Meloni

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono incontrati di nascosto in un circolo canottieri a Roma. I due si sono visti in privato, lontano da occhi indiscreti, per discutere di strategie politiche. Le riunioni segrete sembrano puntare a influenzare le prossime elezioni e mettere in difficoltà Giorgia Meloni. Per ora, nessuno conferma ufficialmente cosa si siano detti, ma l’attenzione resta alta su questi incontri riservati.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si parlano. E scelgono di farlo in location segrete. Due incontri riservati si sono svolti in un circolo canottieri di Roma. Nei quali, è l’ipotesi del Corriere della Sera, l’ex premier ha cominciato a «lavorarsi» il generale. Sperando di convincerlo a staccarsi dalla Lega e a presentarsi da solo alle elezioni. Per azzoppare i sovranisti di governo. E soprattutto Giorgia Meloni. Perché secondo il leader di Italia Viva un soggetto politico del militare toglierebbe quel 3% di consensi che farebbe perdere al centrodestra le elezioni. Gli incontri «segreti» tra Renzi e Vannacci.🔗 Leggi su Open.online

Per le elezioni politiche del 2027, Matteo Renzi ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare il generale Vannacci.

