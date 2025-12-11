Il volume sul Palazzo di Abrantes a Madrid | incontro con il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri Amb Riccardo Guariglia

Il 10 dicembre 2025, presso il Ministero degli Esteri a Roma, si è svolto un incontro tra l'Ambasciatore Gaetano Cortese, il Prof. Calogero Bellanca, la Prof.ssa Susana Mora Alonso Munoyerro e il Segretario Generale, Ambasciatore Riccardo Guariglia, per discutere del volume sul Palazzo di Abrantes a Madrid.

Prof. Calogero Bellanca, Amb. Riccardo Guariglia, Amb. Gaetano Cortese ROMA – L’Ambasciatore Gaetano Cortese, assieme al professore Calogero Bellanca e alla professoressa Susana Mora Alonso Munoyerro, nel pomeriggio del 10 dicembre 2025 hanno incontrato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Segretario Generale, Ambasciatore Riccardo Guariglia. Al termine dell’incontro gli hanno consegnato alcuni esemplari del nuovo libro Il Palazzo di Abrantes- L’Istituto Italiano di Cultura a Madrid (Carlo Colombo Editore, 2025). Nel cordiale incontro l’ Ambasciatore Cortese e i due Autori del volume hanno illustrato al Segretario Generale le varie fasi della laboriosa ricerca portata avanti sin dal 2021, durante la missione diplomatica dell’ Ambasciatore Guariglia a Madrid e la successiva, completata nel 2025 durante l’attuale missione dell’ Ambasciatore Buccino Grimaldi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it