Neide Oliveira visita la Baldaccio Bruni di Anghiari Evento a Sansepolcro
Il 5 gennaio 2025 alle ore 21, presso l’Antistadio Buitoni di Sansepolcro, Neide Oliveira, ex calciatrice brasiliana, visiterà la squadra femminile della Baldaccio Bruni di Anghiari. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino la carriera di questa atleta e approfondire il legame tra il calcio femminile e il territorio. La serata è aperta a tutti gli interessati e si inserisce nel programma di incontri dedicati allo sport locale.
Il 5 gennaio 2025, ore 21, presso l’Antistadio Buitoni di Sansepolcro, l’ex calciatrice brasiliana di calcio a 11 e a 5, Neide Oliveira, visiterà la Baldaccio Bruni Women. Neide è una ex giocatrice classe 90’ brasiliana che ha ricoperto il ruolo di mediano. Vanta una carriera internazionale ricca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
