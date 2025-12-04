Nella sede della Regione, ieri, è stata presentata la prossima edizione del Gran Carnevale Cremasco, con tanto di calendario già pronto, giusto per stupire tutti. L’edizione numero 38 si terrà nelle domeniche 1,8,15,22 febbraio a Crema, a 40 km da Milano, in coincidenza anche con il grande evento dei Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026 che si svolgeranno dal 6 al 22 Febbraio. D’altronde il Carnevale Cremasco è il Carnevale più importante della Lombardia con i suoi grandi carri mascherati in concorso, quelli fuori concorso, le rappresentazioni folkloristiche che lo seguono e un contorno di manifestazioni che rendono partecipe la città e gli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presentato il Gran Carnevale 2026: "Racconta le nostre radici"