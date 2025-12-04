Presentato il Gran Carnevale 2026 | Racconta le nostre radici
Nella sede della Regione, ieri, è stata presentata la prossima edizione del Gran Carnevale Cremasco, con tanto di calendario già pronto, giusto per stupire tutti. L’edizione numero 38 si terrà nelle domeniche 1,8,15,22 febbraio a Crema, a 40 km da Milano, in coincidenza anche con il grande evento dei Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026 che si svolgeranno dal 6 al 22 Febbraio. D’altronde il Carnevale Cremasco è il Carnevale più importante della Lombardia con i suoi grandi carri mascherati in concorso, quelli fuori concorso, le rappresentazioni folkloristiche che lo seguono e un contorno di manifestazioni che rendono partecipe la città e gli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Radio1 Rai. . Grandi autori e non solo nel listino 2026 di @RaiCinema presentato dall'amministratore delegato, Paolo del Brocco. L’intervista di Antonio D'Olivo - facebook.com Vai su Facebook
Presentato il programma ufficiale del Gran Premio La Motta 2026 a Nicosia dedalomultimedia.org/sezioni/eventi… #nicosia #motori #evento #mostra #cultura #storia #sicilia Vai su X
Presentato il Gran Carnevale 2026: "Racconta le nostre radici" - Crema, nella sede della Regione Lombardia svelate le date previste nella trentottesima edizione. Lo riporta ilgiorno.it
Carnevale di Fano, chiusura con le Winx. Il più votato è il carro del grande orso. Il sindaco: «Dal 2026 quattro sfilate» - FANO Anche il presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli ieri è venuto al carnevale di Fano per ammirare il tutto esaurito ottenuto, come replica di domenica scorsa, dalla terza sfilata dei ... Secondo corriereadriatico.it
La vetrina di Montecitorio per il Carnevale ascolano: presentato il programma, ecco tutte le novità - È stato presentato ieri a Roma, il programma dell’imminente edizione della manifestazione cittadina, prevista dal 27 febbraio al 4 marzo. Secondo corriereadriatico.it
Carnevale di denuncia, la gallina cova bombe. I potenti al ‘Gran Casino’ giocano col nostro futuro - Viareggio, 11 agosto 2025 – La terra trema sotto ai nostri piedi: e non si possono ignorare i sussulti che partono dagli epicentri dei conflitti e che scuotono tutto il mondo. Segnala lanazione.it
Carnevale 2026 dedicato a Milano Cortina, il tema 'Olympus - Alle origini del gioco'. Brugnaro: «Omaggio allo spirito olimpico» - Cortina l'edizione 2026 del Carnevale di Venezia, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio prossimi. Riporta ilgazzettino.it