Venti e raffiche di burrasca nel Foggiano e nel resto della Puglia | scatta l' allerta meteo di 22 ore

Il Dipartimento di Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per vento, valida dalle 14 di oggi, 11 gennaio, per 22 ore. Venti e raffiche di burrasca interesseranno il Foggiano e il resto della regione, accompagnati da temperature basse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Freddo e vento caratterizzeranno anche le prossime ore in Puglia e in provincia di Foggia. Il Dipartimento di Protezione Civile della Puglia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per vento, su tutto il territorio regionale, già in vigore dalle ore 14 di oggi, 11 gennaio, e valido per le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

