Prato cinese sequestrato | libero dopo 5 giorni Forse pagato un riscatto Ritirata la denuncia

E' stato liberato dopo 5 giorni di sequestro, trascorsi in un luogo e in condizioni ancora tutte da chiarire, Yang Yixiang - 46 anni, cittadino cinese residente a Empoli. L'hanno ritrovato ieri sera, venerdì 5 dicembre 2025, a Prato, nella zona di piazza Mercatale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, cinese sequestrato: libero dopo 5 giorni. Forse pagato un riscatto. Ritirata la denuncia

