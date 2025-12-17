Prato cinese sequestrato | arrestati presunti carcerieri
Due uomini di nazionalità cinese sono stati arrestati a Prato con l'accusa di aver sequestrato una persona per estorsione. L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, si inserisce in un'indagine complessa volta a smascherare attività criminali nel territorio.
