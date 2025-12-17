Prato cinese sequestrato | arrestati presunti carcerieri

Due uomini di nazionalità cinese sono stati arrestati a Prato con l'accusa di aver sequestrato una persona per estorsione. L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, si inserisce in un'indagine complessa volta a smascherare attività criminali nel territorio.

I carabinieri hanno arrestato a Prato due uomini di nazionalita' cinese con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione al termine di una complessa indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato cinese sequestrato arrestatiPrato, sequestro nella comunità cinese: arrestati i carcerieri, scoperta la cantina-prigione - Bloccati dai carabinieri, stavano per lasciare l'Italia ... msn.com

prato cinese sequestrato arrestatiPrato: sequestro nella comunità cinese, arrestati i carcerieri di Yang Yixiang, scoperta la cantina-prigione - L'operazione rappresenta un punto di svolta in una vicenda che aveva destato forte allarme, soprattutto all'interno della comunità cinese, e che fin dall'inizio era apparsa connotata da modalità tipic ... corrierefiorentino.corriere.it

