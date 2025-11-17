Laura Chiatti e la diagnosi di Adhd | Resto io con tutte le mie sfumature Ho imparato a riconoscere il mio valore e non ho paura di mostrarmi fragile

L’attrice, che a Torino sarà madrina del Film Festival, ne parla per la prima volta in un’intervista: «Ho sentito il bisogno, quasi il dovere di condividere questa cosa. La mente che corre, la fatica di seguire un discorso. Sapevo di avere qualcosa che funzionava in modo diverso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Laura Chiatti e la diagnosi di Adhd: «Resto io, con tutte le mie sfumature. Ho imparato a riconoscere il mio valore, e non ho paura di mostrarmi fragile»

