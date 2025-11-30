Atalanta Fiorentina Palladino nel post gara | Sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare così Ho portato le mie idee e il mio gioco

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta Fiorentina, il tecnico della Dea ed ex della partita Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport Raffaele Palladino continua a lasciare il segno sulla nuova Atalanta. Dopo il successo europeo contro l’Eintracht Francoforte, i bergamaschi hanno dato seguito al buon momento con un’altra prova convincente, imponendosi 2-0 sulla Fiorentina, ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta fiorentina palladino nel post gara sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare cos236 ho portato le mie idee e il mio gioco

© Calcionews24.com - Atalanta Fiorentina, Palladino nel post gara: «Sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare così. Ho portato le mie idee e il mio gioco»

Scopri altri approfondimenti

atalanta fiorentina palladino postPalladino: "Fiorentina squadra viva e molto pericolosa in attacco. Abbiamo rischiato" - Raffaele Palladino ha parlato nel post partita della sfida tra Atalanta e Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "È stata una bella settimana, prima la Champions e poi la vittoria di ... Lo riporta firenzeviola.it

atalanta fiorentina palladino postAtalanta, Palladino sorride: «Ritrovato il nostro dna. Voglio questa mentalità» - L’Atalanta torna a vincere davanti al pubblico del Gewiss Stadium e lo fa con un convincente 2- Riporta ecodibergamo.it

atalanta fiorentina palladino postFiorentina, le parole di Vanoli nel post partita: «Ringrazio i tifosi per il confronto. Il mese di dicembre iniziano le partite vere, dobbiamo essere positivi» - Fiorentina, il tecnico della viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara a Sky Sport. Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Fiorentina Palladino Post