Pompei obbligo di soggiorno per un uomo accusato di tentato incendio

La Procura di Torre Annunziata ha deciso di mettere sotto obbligo di soggiorno un uomo sospettato di aver tentato di incendiare un negozio a Pompei. Le indagini hanno portato alla misura cautelare dopo che si è accertato il suo coinvolgimento nel tentativo di rogo avvenuto nella notte del 6 dicembre 2025.

Il provvedimento cautelare arriva dopo le indagini della Procura di Torre Annunziata: l’uomo è ritenuto responsabile del tentato rogo a un esercizio commerciale nella notte del 6 dicembre 2025. POMPEI – Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno eseguito un’ordinanza che impone l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza a un uomo ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato incendio. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pompei, obbligo di soggiorno per un uomo accusato di tentato incendio Approfondimenti su Pompei Tentato Incendio Arrestato a Pompei uomo accusato di estorsione e maltrattamenti Un uomo è stato arrestato a Pompei con l’accusa di estorsione e maltrattamenti. Morte di Matilde Baldi, arrestato l'uomo che guidava la Porsche: è accusato di aver tentato di inquinare le prove È stato arrestato l'uomo alla guida della Porsche coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, avvenuto l’11 dicembre. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pompei Tentato Incendio Argomenti discussi: Scafati, furti e rapine: scattano le misure cautelari per due persone. Pompei, tenta di incendiare un ristorante: scatta il provvedimento. Caccia al compliceSegnatamente, l’indagato, nella notte del 6 dicembre 2025, a Pompei, giunto a bordo di un’auto con un complice non identificato, avrebbe versato liquido infiammabile sulla tenda perimetrale di un ... lostrillone.tv Pompei, prova a incendiare ristorante: incastrato dalla videosorveglianza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.