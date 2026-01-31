Pompei obbligo di soggiorno per un uomo accusato di tentato incendio

La Procura di Torre Annunziata ha deciso di mettere sotto obbligo di soggiorno un uomo sospettato di aver tentato di incendiare un negozio a Pompei. Le indagini hanno portato alla misura cautelare dopo che si è accertato il suo coinvolgimento nel tentativo di rogo avvenuto nella notte del 6 dicembre 2025.

Il provvedimento cautelare arriva dopo le indagini della Procura di Torre Annunziata: l’uomo è ritenuto responsabile del tentato rogo a un esercizio commerciale nella notte del 6 dicembre 2025. POMPEI – Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno eseguito un’ordinanza che impone l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza a un uomo ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato incendio. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

