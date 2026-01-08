Morte di Matilde Baldi arrestato l' uomo che guidava la Porsche | è accusato di aver tentato di inquinare le prove
È stato arrestato l'uomo alla guida della Porsche coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, avvenuto l’11 dicembre. La giovane di 20 anni era a bordo di una Fiat 500 con la madre, quando sono state tamponate dall’auto di Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. L’uomo è accusato di aver tentato di inquinare le prove, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’accaduto.
L'11 dicembre la 20enne era a bordo di una Fiat 500, guidata dalla mamma: furono tamponate dall'auto di Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, durante una gara di velocità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
