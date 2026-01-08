Morte di Matilde Baldi arrestato l' uomo che guidava la Porsche | è accusato di aver tentato di inquinare le prove

È stato arrestato l'uomo alla guida della Porsche coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Matilde Baldi, avvenuto l’11 dicembre. La giovane di 20 anni era a bordo di una Fiat 500 con la madre, quando sono state tamponate dall’auto di Franco Vacchina, commerciante di pneumatici. L’uomo è accusato di aver tentato di inquinare le prove, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Arrestato l'uomo alla guida della Porsche che ha provocato la morte di Matilde - Oggi inizia la perizia sui tanti video di sicurezza della tangenziale nel tratto in cui si ipotizza si stesse tenendo la gara di velocità ... lanuovaprovincia.it

Matilde Baldi morta per una corsa clandestina, arrestato il conducente della Porsche: Franco Vacchina andava a 212 km/h - È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici, che l'11 dicembre scorso era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente ... msn.com

Verso i 100 anni dalla morte di Matilde Serao Sabato 20 dicembre, ore 18:30 Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri Un appuntamento speciale dedicato a una delle voci più significative della letteratura italiana: Matilde Serao. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.