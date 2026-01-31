Poliziotto isolato e picchiato da antagonisti incappucciati colpito con un martello

Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, un poliziotto si è trovato da solo e ha subito un’aggressione. È stato circondato e picchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati, che gli hanno anche sferrato colpi con un martello. L’agente ha riportato ferite e ha ricevuto aiuto da un collega poco dopo.

AGI - Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, un agente rimasto isolato è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di manifestanti incappucciati, riportando ferite prima di essere soccorso da un collega. In un video diffuso dall'ex senatore Stefano Esposito sui social e ripreso anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo ha pubblicato su Twitter, si vedono i momenti della brutale aggressione subita dall'agente di polizia che aveva perso anche il casco della divisa.

