Polemiche per la riforma della Giustizia all' apertura dell' anno giudiziario Nordio attaccato dalle toghe

All’apertura dell’anno giudiziario, il clima si scalda tra il governo e i magistrati. Il ministro Nordio difende la riforma, assicurando che non mira a punire i giudici, ma le toghe non ci stanno. Le accuse di attacchi e polemiche si susseguono, e il dibattito resta acceso.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario si è trasformata in una nuova occasione di scontro tra magistratura e governo. A 50 giorni dal referendum del 22 e 23 marzo, la riforma della Giustizia è tornata al centro di interventi duramente critici da parte delle toghe. La procuratrice generale Francesca Nanni ha definito il provvedimento “inutile e punitivo”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l’idea di una legge con finalità politiche. Tensione tra toghe e Nordio sulla riforma della Giustizia Le tensioni sono emerse durante le cerimonie ufficiali nelle 26 Corti d’appello italiane, dove diversi rappresentanti della magistratura hanno messo in guardia dai rischi legati alle separazione delle carriere e alle modifiche al sistema disciplinare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione.

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta tra proteste e tensioni.

Parole gravissime dalla Schlein sulla riforma della giustizia #schlein #governo #giustizia #nordio

