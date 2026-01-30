Giustizia Nordio all’Anno giudiziario | Blasfemo dire che la riforma mini l’indipendenza delle toghe

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’Anno giudiziario 2026 nella Corte di Cassazione. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Sergio Mattarella e altri leader istituzionali. Nordio ha preso la parola, respingendo le accuse di mettere a rischio l’indipendenza delle toghe con le sue riforme. Ha detto che è blasfemo sostenere che le modifiche minano l’autonomia dei giudici.

Si è aperta oggi nell’Aula Magna della Corte di Cassazione l’Anno giudiziario 2026, con una cerimonia a cui hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le principali autorità istituzionali. Al centro dell’attenzione è stato il tema dell’indipendenza della magistratura e della riforma della giustizia, che continua a dividere opinioni nel mondo politico e tra gli operatori del diritto. Nel suo intervento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto con forza le critiche secondo cui le modifiche in corso intenderebbero ridurre l’autonomia dei magistrati. “È blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura“, ha affermato il Guardasigilli, sottolineando che questo principio resta, per il governo, un caposaldo del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giustizia, Nordio all’Anno giudiziario: “Blasfemo dire che la riforma mini l’indipendenza delle toghe” Approfondimenti su Anno giudiziario 2026 Separazione delle carriere: la riforma Nordio ridisegna la giustizia e sfida l’egemonia delle toghe “Ecco i dieci motivi per dire no alla riforma Nordio”: il video dei giovani magistrati contro la separazione delle carriere Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. “La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì”. Sul Foglio intervista a Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte costituzionale: "La separazione delle carriere consente di completare la riforma del processo in senso accusatorio, il sorteggio elimi x.com "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta L'intervista di Ermes Antonucci - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.