Braccialetti antiaggressione ai sanitari del Goretti i dubbi della Cgil Fp

La Asl di Latina lancia un progetto sperimentale con braccialetti antiaggressione per i sanitari del Goretti. Si tratta di dispositivi che i medici e gli infermieri indossano al polso per proteggersi durante i turni. La Cgil Fp mette in dubbio questa soluzione, chiedendo chiarimenti e alternative. La sperimentazione è ancora all’inizio e le reazioni sono miste.

Dispositivi antiaggressione al polso per i sanitari. E' il progetto pilota regionale che vede la Asl di Latina capofila per la sperimentazione. A intervenire è la Cgil Fp che spiega: "Pur apprezzando l'attenzione formale verso il drammatico fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, crediamo ci siano criticità sostanziali che riguardano sia il metodo che l'efficacia reale della misura". Secondo il sindacato "Il primo punto di allerta riguarda il rispetto dello Statuto dei Lavoratori. L’introduzione di strumenti con localizzazione Gps (di cui sarebbero dotati i braccialetti) impone un confronto preventivo e trasparente per evitare che tali dispositivi si trasformino in forme di controllo a distanza non consentite.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Goretti Latina

Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Goretti Latina

Braccialetto Sos anti-aggressione per medici e infermieri: come funzionano le nuove misure di sicurezza nei Pronto Soccorso italianiIn risposta alle aggressioni sempre più crescenti, diverse aziende sanitarie italiane hanno introdotto negli ultimi mesi un nuovo dispositivo indossabile per tutelare la sicurezza di medici e infermie ... corriere.it

Roma, braccialetti anti-aggressione: test per medici e infermieri. Sono 70 i dispositivi già attivatiBraccialetti Sos antiaggressione per medici e infermieri dei pronto soccorso: dopo l’escalation di violenze negli ospedali della Capitale arrivano gli smartwatch collegati ... ilmessaggero.it

Braccialetti antiaggressione per i sanitari dei pronto soccorso degli ospedali del Lazio. Basta un tocco per allertare la vigilanza. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https://www.rainews.it/tgr/lazio https://www.rainews.it/t facebook