Pisa silenzio dopo la sconfitta E anche Gilardino è a rischio
Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Pisa si ritrova in silenzio. La società sta valutando se mantenere Gilardino in panchina o cambiare strada. Intanto, l’allenatore è sotto pressione e si aspetta una decisione nelle prossime ore.
Pisa, 31 gennaio 2026 - Il futuro di Alberto Gilardino alla guida del Pisa è in dubbio. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo all'Arena, sono in corso delle riflessioni sul futuro dell'allenatore nerazzurro. All'interno dello spogliatoio, nella pancia dello stadio, il club, con la dirigenza e la proprietà, stanno valutando il momento della squadra, che ha preso nove gol nelle ultime due partite, rimanendo all'ultimo posto in classifica con quattordici punti. La squadra, oltre ai limiti tecnici, sta mostrando anche limiti caratteriali. La situazione è cruciale e, per dare una smossa emotiva, il Pisa potrebbe prendere la decisione di smuovere l'ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
