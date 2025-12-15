Vanoli a rischio esonero la Fiorentina può cambiare ancora allenatore | due nomi clamorosi
La situazione della Fiorentina si fa incerta, con il possibile esonero di Paolo Vanoli che desta preoccupazioni. La società toscana valuta ancora cambiamenti in panchina, e tra i nomi in lizza emergono due candidature clamorose. La decisione potrebbe influenzare significativamente il corso della stagione e il futuro del club viola.
La Fiorentina potrebbe pensare di sollevare dall'incarico di allenatore della viola anche Paolo Vanoli. Ben cinque le ipotesi per sostituirlo tra cui due a dir poco clamorose. Fanpage.it
Il punto di mister Paolo Vanoli in conferenza stampa al termine di Sassuolo vs Fiorentina
Vanoli a rischio esonero, la Fiorentina può cambiare ancora allenatore: due nomi clamorosi - La Fiorentina potrebbe pensare di sollevare dall’incarico di allenatore della viola anche Paolo Vanoli. fanpage.it
FLASH | Fiorentina, riflessioni su Vanoli: cosa filtra sull’esonero lampo - Notte fonda per la Fiorentina, sconfitta pesantissima contro il Verona. fantamaster.it
In questo momento Vanoli non è a rischio esonero - facebook.com facebook
Il senatore Matteo #Renzi si sfoga su X dopo l'ennesimo tonfo della sua Fiorentina, sempre più a rischio retrocessione #Fiorentina #FiorentinaVerona #Vanoli x.com