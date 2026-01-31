Pisa piegato in casa dal Sassuolo 1-3 Berardi show A rischio Gilardino Pagelle

Da firenzepost.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Pisa non va bene. Il Sassuolo vince 3-1 in trasferta e si prende la seconda vittoria consecutiva. Berardi segna e trascina la sua squadra, mentre il tecnico Gilardino rischia di perdere il posto. Una sconfitta pesante per il Pisa, che deve già guardarsi alle spalle.

PISA – Il Pisa si arrende al Sassuolo che guadagna la seconda vittoria di fila, 1-3, dopo aver battuto la Cremonese. Un super Berardi trascina la squadra di Fabio Grosso all’Arena Garibaldi che conquista tre punti pesanti agganciando momentaneamente l’Udinese al decimo posto con 29 punti. Sempre più complicata invece la situazione del Pisa, ultimo in classifica con 14 punti insieme al Verona. La panchina di Gilardino è ora a rischio. Buon avvio del Pisa che trova anche la rete con Bozhinov ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Con il passare dei minuto cresce il Sassuolo e sale in cattedra il rientrante Berardi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pisa piegato in casa dal sassuolo 1 3 berardi show a rischio gilardino pagelle

© Firenzepost.it - Pisa piegato in casa dal Sassuolo (1-3), Berardi show. A rischio Gilardino. Pagelle

Approfondimenti su Pisa Sassuolo

Sassuolo espugna Pisa 3-1: show di Berardi e tris neroverde

Pagelle Pisa Sassuolo: Berardi eterno, brilla Konè. Durosinmi nota lieta per i toscani VOTI

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pisa Sassuolo

Pisa, è fuga in testa: piegato anche il Brescia. Samp, prima gioia!Ha dell'incredibile quanto accaduto nella partita tra Palermo e Cesena. Il Var ha annullato due gol in appena 7 minuti. Il primo episodio è al 4° minuto: Prestia pesca Shpendi tra le linee, ... tuttosport.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.