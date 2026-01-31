pisa piegato in casa dal sassuolo 1 3 berardi show a rischio gilardino pagelle

Al Pisa non va bene. Il Sassuolo vince 3-1 in trasferta e si prende la seconda vittoria consecutiva. Berardi segna e trascina la sua squadra, mentre il tecnico Gilardino rischia di perdere il posto. Una sconfitta pesante per il Pisa, che deve già guardarsi alle spalle.

PISA – Il Pisa si arrende al Sassuolo che guadagna la seconda vittoria di fila, 1-3, dopo aver battuto la Cremonese. Un super Berardi trascina la squadra di Fabio Grosso all’Arena Garibaldi che conquista tre punti pesanti agganciando momentaneamente l’Udinese al decimo posto con 29 punti. Sempre più complicata invece la situazione del Pisa, ultimo in classifica con 14 punti insieme al Verona. La panchina di Gilardino è ora a rischio. Buon avvio del Pisa che trova anche la rete con Bozhinov ma arbitro e Var annullano per fuorigioco. Con il passare dei minuto cresce il Sassuolo e sale in cattedra il rientrante Berardi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

