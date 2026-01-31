Pagelle Pisa Sassuolo | Berardi eterno brilla Konè Durosinmi nota lieta per i toscani VOTI

I voti delle pagelle di Pisa-Sassuolo parlano chiaro. Berardi si conferma protagonista con una prestazione eterna, mentre Konè si distingue con una buona prova. Tra i toscani, Durosinmi si distingue come nota lieta. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, ha visto alcune note positive per il Pisa, anche se i voti complessivi restano nella media.

Ecco le pagelle di Roma-Sassuolo, valida per la 19ª giornata di Serie A 202526.

Questa sera alle 15, i tifosi del Pisa sperano in una svolta contro il Sassuolo.

Argomenti discussi: Grosso: Berardi? Non so se giocherà dall'inizio. Nzola non l'ho ancora visto; Mister Grosso prima di Pisa-Sassuolo: In palio punti pesanti, vogliamo fare una grande partita; Sassuolo-Cremonese 1-0, tabellino e cronaca; FINALE. Sassuolo-Cremonese 1-0: la decide Fadera. Cronistoria e tabellino.

Pisa-Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi scatenato, Tramoni in difficoltàIl Sassuolo vince 3-1 in casa del Pisa in occasione della ventitreesima giornata di Serie A. Decisiva una grande prestazione di Domenico Berardi, che segna e procura anche l'autogoal dello 0-2, e la ... calciomercato.com

Serie A - Pisa-Sassuolo 1-3: i neroverdi sbancano l'Arena Garibaldi con Berardi, l'autogol di Caracciolo e Koné. Vana la rete di Aebischer al 51'SERIE A - Il Sassuolo torna a vincere anche in trasferta (non succedeva da novembre) regolando 1-3 il Pisa con una prestazione tutta estro ed esperienza. A cont ... eurosport.it

