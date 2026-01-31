Il Pil italiano torna a crescere il +0,7% supera le attese del Governo

Il Pil italiano torna a salire, chiudendo il 2025 con un aumento dello 0,7%. La crescita supera le previsioni del Governo e dà una boccata d’ossigeno all’economia. Dopo anni di stalli, l’Italia sembra aver trovato di nuovo un segno di ripresa.

Il 2025 si chiude per l’economia italiana con un segno positivo e una crescita superiore alle attese. Secondo i dati Istat, il Prodotto Interno Lordo italiano è aumentato dello 0,7% nell’intero anno, battendo la stima del governo, che nel Documento programmatico di finanza era a +0,5%. Il rimbalzo del quarto trimestre. La spinta decisiva arriva dagli ultimi tre mesi dell’anno. Nel quarto trimestre, il Pil è cresciuto dello 0,3% rispetto al periodo luglio-settembre, accelerando rispetto allo 0,1% del periodo precedente e superando le attese degli analisti, che prevedevano un +0,2%. In termini tendenziali, il confronto con gli ultimi tre mesi del 2024 mostra un incremento dello 0,8%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha affrontato diversi temi, tra cui economia, crisi internazionali e riforme istituzionali.

