PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 31 gennaio gennaio 2026
La storica trasmissione Piazza Libertà torna in onda sabato 31 gennaio 2026. Armando Manocchia riprende il suo ruolo di conduttore e porta di nuovo le notizie e le storie della città. La trasmissione, molto seguita dagli spettatori, riparte con entusiasmo dopo una pausa. Gli appassionati si preparano a seguire le puntate, aspettando di scoprire cosa riserverà questa nuova stagione.
AI a scuola, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 24 gennaio 2026
Il 24 gennaio 2026 ritorna a Piazza Libertà l’evento dedicato all’intelligenza artificiale a scuola.
Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 gennaio 2026
La legge approvata in Senato dalla Lega rappresenta un intervento che rischia di compromettere le garanzie fondamentali dei cittadini e di favorire la privatizzazione della giustizia.
Falò di Sant’Antonio, via libera anche in Brianza: ecco dove si accendono
