Da imolaoggi.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge approvata in Senato dalla Lega rappresenta un intervento che rischia di compromettere le garanzie fondamentali dei cittadini e di favorire la privatizzazione della giustizia. La manifestazione di Piazza Libertà si terrà sabato 17 gennaio 2026, per richiamare l'attenzione su un tema di grande rilevanza per il sistema giudiziario e i diritti di tutti.

In questa puntata si parlerà della Legge vergogna, ovvero del DDL 978 2023, parafrasando il detto popolare “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i pescecani, credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, e i pescecani restano pescecani” E’ una legge che mina le garanzie fondamentali dei cittadini e apre la strada alla privatizzazione della giustizia.La legge vergogna è la riproposizione di quella Lega per cui – fra danno patrimoniale e non patrimoniale, più le spese legali – i giudici hanno calcolato irregolarità sui rimborsi elettorali per 66 milioni di euro, di cui 49 sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Legge vergogna della Lega approvata in Senato. PIAZZA LIBERTA' ritorna sabato 17 gennaio 2026

