PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 31 gennaio gennaio 2026

Sabato 31 gennaio 2026, Piazza Libertà si anima di nuovo. La puntata di oggi affronta diversi temi di attualità con un linguaggio semplice e diretto. Gli ospiti discutono di questioni che coinvolgono la città e i suoi cittadini, senza filtri né giri di parole. È una giornata di confronto aperto e trasparente, in cui si cerca di fare chiarezza su problemi complessi e di ascoltare le opinioni di tutti.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 31 gennaio gennaio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta E’ una puntata a tutto campo in cui, con onestà e chiarezza, vengono trattati vari argomenti di grande interesse generale. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. La UE crea il “28° regime”. PIAZZA LIBERTA’, puntata di martedì 27 gennaio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 31 gennaio gennaio 2026 Approfondimenti su Piazza Liberta PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 31 gennaio gennaio 2026 La storica trasmissione Piazza Libertà torna in onda sabato 31 gennaio 2026. AI nelle scuole. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 24 gennaio 2026 Sabato 24 gennaio 2026, Piazza Libertà ospita una puntata dedicata all’intelligenza artificiale nelle scuole. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Piazza Liberta Argomenti discussi: Una nuova vita, serie con Anna Valle: prima puntata in streaming; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Libertà di stampa sotto attacco: Antonio Mazzeo ospite della 14ª puntata di 30 minuti con…; Una nuova vita: trama e anticipazioni della seconda puntata. Capodanno a Bari: tutte le modifiche a traffico e sosta per il Concertone in piazza LibertàL'ordinanza comunale stabilisce divieti e aree riservate dal 27 dicembre al 4 gennaio, potenziati anche i servizi park&ride In vista dello spettacolo di Capodanno Insieme nel 2025, in programma la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mediaset, Capodanno in diretta tv dalla piazza di Bari con Federica Panicucci e Rovazzi: tutti gli ospitiLa serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de La Ruota della Fortuna Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di ... leggo.it ++ ALCUNE LIMITAZIONI IN CENTRO. IN PIAZZA LIBERTA' POSTAZIONI PER PROVARE SCI E BOB ++ https://www.friulioggi.it/udine/fiamma-olimpica-udine-percorso-villaggio-limitazioni-22-gennaio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook La sede di Unioncamere vicino a piazza Libertà messa in vendita all’asta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.