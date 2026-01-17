Piano integrato della salute Sette tavoli per il futuro | Bisogni interdipendenti

Il Piano integrato della salute si concentra su sette tavoli tematici, promuovendo un approccio interdipendente ai bisogni sociali e sanitari. L’obiettivo è creare una comunità che cura e accoglie, favorendo l’inclusione sociale, la collaborazione tra cittadini e l’uso delle tecnologie. Un percorso condiviso che mira a rafforzare la coesione, affrontare fragilità e promuovere competenze, per un sistema sanitario più efficace e vicino alle esigenze di tutti.

Generare salute insieme, salute e inclusione sociale, la comunità che cura, la comunità che accoglie famiglie, fragilità che unisce, cittadini competenti e tecnologia che cura. Ruota attorno a questi sette temi cardine l'approfondimento portato avanti nell'ambito del percorso di elaborazione del Piano integrato di salute - Pis 2026-2029, per il quale la Sds ha promosso un confronto aperto e partecipato con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, gli operatori e soggetti attivi sul territorio. "I tavoli hanno espresso una domanda trasversale di connessione, continuità e integrazione - ha detto il direttore della Sds, Marco Formato - i bisogni emersi non sono settoriali ma interdipendenti.

