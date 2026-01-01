Investire nel 2026 | tra dollaro debole tech selettivo e ritorno della prudenza

Il 2026 si apre come un anno di attenzione per gli investitori, con il dollaro debole, la tecnologia selettiva e una maggiore prudenza nelle scelte. Dopo un 2025 segnato da rendimenti influenzati da cambi e rotazioni settoriali, è importante valutare con attenzione le opportunità e i rischi, mantenendo un approccio equilibrato e consapevole per affrontare le sfide del nuovo anno.

Il 2025 consegna agli investitori un mercato solo apparentemente generoso: i rendimenti in dollari sono stati spesso erosi dal cambio e dalle rotazioni settoriali. In vista del 2026, secondo l’analisi di Salvatore Gaziano (SoldiExpert Scf), la parola chiave diventa protezione: attenzione al rischio valutario, selezione rigorosa nel tech, oro e Asia come ancore strategiche, mentre sul reddito fisso conviene accorciare le scadenze per difendersi da inflazione e debito pubblico. 🔗 Leggi su Laverita.info

