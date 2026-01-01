Investire nel 2026 | tra dollaro debole tech selettivo e ritorno della prudenza

Il 2026 si apre come un anno di attenzione per gli investitori, con il dollaro debole, la tecnologia selettiva e una maggiore prudenza nelle scelte. Dopo un 2025 segnato da rendimenti influenzati da cambi e rotazioni settoriali, è importante valutare con attenzione le opportunità e i rischi, mantenendo un approccio equilibrato e consapevole per affrontare le sfide del nuovo anno.

Il 2025 consegna agli investitori un mercato solo apparentemente generoso: i rendimenti in dollari sono stati spesso erosi dal cambio e dalle rotazioni settoriali. In vista del 2026, secondo l’analisi di Salvatore Gaziano (SoldiExpert Scf), la parola chiave diventa protezione: attenzione al rischio valutario, selezione rigorosa nel tech, oro e Asia come ancore strategiche, mentre sul reddito fisso conviene accorciare le scadenze per difendersi da inflazione e debito pubblico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Investire nel 2026: tra dollaro debole, tech selettivo e ritorno della prudenza Leggi anche: Nel ddl concorrenza 2025 ci sono un po' di proposte per riequilibrare i rapporti tra big tech (che fanno sempre più soldi) e compagnie telefoniche (che devono investire un sacco nelle reti) Leggi anche: Quel dollaro hi-tech che vale 3,9 dollari di Pil in Europa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cosa comporta un dollaro più debole per gli investitori nel 2026 e oltre; Più Btp e azioni Ue, meno dollaro e tech Usa: ecco il portafoglio-tipo per il 2026. Sondaggio tra 65 gestori; Congiuntura Flash di dicembre: calano export e produzione industriale, deboli i consumi, elettricità ancora cara; Rame ancora in crescita: miglior anno dal 2009 e JP Morgan ancora bullish. Previsioni GBP/USD 2026: Divergenza di Politica Monetaria, Volatilità e Livelli Chiave da Monitorare - Nel 2026 il cambio GBP/USD mostra un potenziale rialzista limitato: un dollaro più debole favorisce i guadagni iniziali, mentre crescita UK, tagli della BoE e tensioni fiscali frenano la Sterlina nell ... fxempire.it

Quattro idee (più una bonus) per riflettere sui portafogli del 2026 - Ecco le domande da porsi per investire nell'anno che verrà ... milanofinanza.it

SCENARIO 2026/ Guerra e dollaro, i rischi da affrontare nel nuovo anno - Nel nuovo anno ci sono rischi per l'economia che arrivano sia dai venti di guerra che dalla svalutazione del dollaro ... ilsussidiario.net

Investire nel 2026: le 3 strategie che stanno usando gli investitori intelligenti

I rendimenti obbligazionari nell'area euro si stabilizzano, mentre sterlina e dollaro offrono opportunità interessanti. Ecco come investire in bond con rischi contenuti e rendimenti elevati - facebook.com facebook

Un'America con la K Investire a Wall Street evitando il dollaro Un vampiro chiamato Cina Il cielo italiano sopra Berlino L'ipertensione fiscale dei kulaki italiani L'anno del Btp da esportazione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.