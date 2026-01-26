Venti contrari e oro record L' Italia in stallo tra dollaro debole export in affanno e spinta Pnnr

L’economia italiana attraversa un periodo di stallo, influenzata da fattori come il dollaro debole, un export in calo e la ripresa del settore energetico. In un contesto di incertezza geopolitica e di difficoltà nel mantenere la crescita, le sfide rimangono numerose, richiedendo analisi attente e strategie mirate per sostenere il rilancio del Paese.

Roma, 26 gennaio 2026 – L’economia italiana si muove al rallentatore, in una congiuntura dove i segnali non mancano ma restano contraddittori: prezzi energetici di nuovo in risalita, incertezza geopolitica che frena i consumi e un dollaro svalutato che pesa sulle vendite all’estero. In questo quadro, secondo la Congiuntura flash di gennaio del Centro Studi Confindustria, l’industria resta “volatile” e l’unica vera spinta al PIL viene dal ciclo degli investimenti, alimentato anche dal PNRR. Intanto, lo stesso clima di tensione e sfiducia globale sta riscrivendo le gerarchie dei mercati finanziari: l’ oro, classico termometro della paura, oggi scambia intorno a 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venti contrari e oro record. L'Italia in stallo tra dollaro debole, export in affanno e spinta Pnnr Approfondimenti su venti contrari Guerra aperta tra la Fed e Trump: fuga dal dollaro, ancora oro record Recenti tensioni tra la Federal Reserve e l’ex presidente Trump hanno portato a una crescente fuga dal dollaro, con l’oro che raggiunge nuovi record. Investire nel 2026: tra dollaro debole, tech selettivo e ritorno della prudenza Il 2026 si apre come un anno di attenzione per gli investitori, con il dollaro debole, la tecnologia selettiva e una maggiore prudenza nelle scelte. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su venti contrari Argomenti discussi: Automotive, domanda ancora debole e scenario incerto; Il dollaro sotto nuova attenzione mentre i trader riaccendono le preoccupazioni sulla svalutazione; Il prezzo di Pi Coin torna ai minimi di ottobre: ??cosa c’è dietro questo calo?; L’oro raggiunge $5.000 per la prima volta, tre rischi dietro il panic selling. Confindustria, economia quasi ferma, le tensioni gonfiano l'oro'Venti contrari da dollaro e incertezza, investimenti tirati dal Pnrr' ... msn.com CONFINDUSTRIA * CONGIUNTURA GENNAIO 2026: «VENTI CONTRARI DA DOLLARO E INCERTEZZA, EXPORT DEBOLE / CONSUMI FRENATI / INDUSTRIA VOLATILE»Venti contrari da dollaro e incertezza: export debole, consumi frenati, industria volatile, investimenti tirati dal PNRR. agenziagiornalisticaopinione.it "Venti contrari da dollaro e incertezza: export debole, consumi frenati, industria volatile, investimenti tirati dal Pnrr" con l'economia italiana "quasi ferma", "debole" nell'Eurozona. E' il quadro delineato nella congiuntura flash dal Centro studi di Confindustria. #A - facebook.com facebook Confindustria: 'Economia quasi ferma, le tensioni gonfiano l'oro'. 'Venti contrari da dollaro e incertezza, investimenti tirati dal Pnrr' #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.