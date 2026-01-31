Pesticidi vietati negli apiari In dieci indagati per truffa

Gli agenti hanno scoperto che alcuni apicoltori usano pesticidi vietati negli apiari. La polizia ha ispezionato diversi allevamenti e ha identificato dieci persone coinvolte in un caso di truffa legata ai fondi pubblici per l’apicoltura. Le indagini continuano, ma già si sa che le frodi si sono concentrate sulla richiesta di soldi statali per attività che non rispettano le regole.

Un’operazione partita dai controlli negli apiari e arrivata fino alla gestione dei fondi pubblici destinati all’apicoltura. È questo il perimetro dell’operazione ’Apifarm’, condotta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno, che ha portato alla luce un doppio fronte di irregolarità tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. Nel corso della prima fase, svolta in collaborazione con i veterinari delle Ast competenti, i militari hanno effettuato verifiche mirate negli apiari per accertare il corretto utilizzo dei trattamenti contro la Varroa destructor, uno dei principali parassiti delle api. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesticidi vietati negli apiari. In dieci indagati per truffa Approfondimenti su Pesticidi Vietati Apiari Produzione di miele contraffatto: dieci indagati per truffa aggravata nelle Marche. C'è anche un ex consigliere regionale Dieci persone sono finite sotto inchiesta nelle Marche per aver messo in piedi un sistema di produzione di miele contraffatto. Pesticidi negli alimenti: la classifica della frutta e verdura che può essere più contaminata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pesticidi Vietati Apiari Argomenti discussi: Pesticidi vietati negli apiari. In dieci indagati per truffa; Operazione Apifarm: pesticidi vietati negli alveari e fondi pubblici irregolari. Aumentano i volumi esportatiLa maggior parte delle esportazioni (58% in peso) è destinata a Paesi a reddito medio o basso, dove le normative ambientali e i sistemi di controllo sono più deboli, ma nell’elenco dei destinatari ci ... ilfattoalimentare.it Raddoppia in sette anni l’export di pesticidi vietati dalla UeL’Unione europea vieta l’utilizzo di determinati pesticidi nei Paesi membri, ma poi li vende al di fuori dei suoi confini. Brasile in primo luogo, poi Ucraina, Marocco, Malesia, Cina, Argentina, ... ilsole24ore.com Il 26 gennaio, a Torino, eravamo oltre 6.000 agricoltori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta mobilitati con Coldiretti. Diciamo no alla carne con ormoni e ai prodotti coltivati con pesticidi vietati in Europa. Chiediamo più controlli sui prodotti agroalimentari extra U - facebook.com facebook I pesticidi vietati in Europa vanno in Africa Un business da oltre 6 miliardi di euro e un rischio anche per i consumatori europei Di @MaurizioIzzo1 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.