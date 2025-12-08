Pesticidi negli alimenti | la classifica della frutta e verdura che può essere più contaminata
La frutta e la verdura sono pilastri fondamentali di una dieta equilibrata, ma sempre più studi rivelano che non tutti i prodotti ortofrutticoli offrono lo stesso livello di sicurezza. Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione sul tema dei residui di pesticidi negli alimenti, sostanze utilizzate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PFAS nei pesticidi e TFA nei nostri alimenti: un nuovo allarme per la salute pubblica. Il nuovo rapporto di PAN Europe, realizzato anche con il contributo di ISDE, rivela che oltre l’80% dei cereali analizzati in 16 Paesi europei contiene TFA, il prodotto di degrad - facebook.com Vai su Facebook
Pesticidi negli alimenti: la classifica della frutta e verdura più contaminata - Un nuovo studio individua i prodotti ortofrutticoli con le maggiori concentrazioni di pesticidi, offrendo ai consumatori indicazioni utili per compiere scelte alimentari più consapevoli ... Da today.it
La classifica della frutta e verdura più contaminata dai pesticidi e i rischi per la salute - Studio rivela differenze significative nei residui di pesticidi: alcuni alimenti espongono di più, altri molto meno, con implicazioni per la salute. Segnala blitzquotidiano.it
Pesticidi negli alimenti: frutta e verdura più contaminata - Un nuovo studio pubblicato sull'International Journal of Hygiene and Environmental Health dall'Environmental Working Group (EWG) ha stilato la ... ilsipontino.net scrive