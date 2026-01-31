Dieci persone sono finite sotto inchiesta nelle Marche per aver messo in piedi un sistema di produzione di miele contraffatto. Tra loro c’è anche un ex consigliere regionale. Le autorità hanno smantellato un giro di truffe che avrebbe falsificato il prodotto e messo in circolazione miele non autentico. La scoperta arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha portato al sequestro di ingenti quantità di miele falso.

FERMO Le api non sono soltanto produttrici di miele: rappresentano un pilastro essenziale per la biodiversità e la sicurezza alimentare. Dal loro lavoro di impollinazione dipende oltre il 70% delle colture che arrivano sulle nostre tavole e la salute degli ecosistemi naturali. Proteggere le api significa tutelare l’ambiente, l’economia agricola e il futuro delle risorse naturali. L’uomo Pd di Fano È proprio in quest’ottica che si inserisce l’operazione Apifarm, che ha portato alla luce un articolato sistema di presunte irregolarità nel settore apistico tra le province di Ascoli e Fermo. Dieci gli indagati per reati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di fondi, malversazione e falso ideologico in atto pubblico, con aggravante del danno arrecato alle finanze pubbliche nazionali ed europee. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Produzione di miele contraffatto: dieci indagati per truffa aggravata nelle Marche. C'è anche un ex consigliere regionale

