Supporto ai più fragili in caso di calamità | intesa tra Protezione Civile comunale e Asl Bari

È stata firmata a Bari un'intesa tra Protezione Civile comunale e Asl Bari per garantire un supporto mirato alle persone più vulnerabili durante emergenze e calamità, rafforzando la collaborazione tra enti per una gestione più efficace delle situazioni di rischio.

E' stata siglata nella sala Giunta del Comune di Bari l'intesa tra la Protezione civile cittadine e l'Asl Bari per la gestione dell'emergenza in favore delle fasce di popolazione più fragili e maggiormente esposte ai rischi di eventi calamitosi. L'intesa prevede che, in caso di calamità, il.