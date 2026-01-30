Un Giorno in Pretura approda in prima serata con ‘Verità per Giulio Regeni’

Un Giorno in Pretura torna in tv con uno speciale dedicato a Giulio Regeni. A dieci anni dal suo rapimento e omicidio, Rai 3 trasmette in prima serata “Verità per Giulio Regeni”. La puntata ripercorre i momenti chiave di quella vicenda che ha scosso l’Italia e il mondo.

Sono passati dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni e per l’occasione Un Giorno in Pretura approda in prima serata su Rai 3 con uno speciale dal titolo Verità per Giulio Regeni. Il giovane ricercatore dell’Università di Cambridge sarà ricordato questa sera, alle 21.25 dopo Un Posto al Sole, dal programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Giulio Regeni fu rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016. Una settimana dopo ne venne ritrovato il corpo con evidenti segni di tortura in un fosso di periferia della capitale egiziana. Lungo, e tutto in salita, il percorso che ha portato al processo che si sta celebrando nella Corte d’Assise di Roma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Il presidente Mattarella ha ribadito l’impegno per fare piena luce sulla morte di Giulio Regeni, sottolineando l’importanza di verità e giustizia.

La commemorazione di Giulio Regeni organizzata a Fiumicello Villa Vicentina rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla ricerca della verità e della giustizia.

