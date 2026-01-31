La Juventus prende un altro talento dal Bayern Monaco. Dopo aver preso Kenan Yildiz, ora si aggiunge Adin Licina, un giovane ala classe 2007. L’affare è stato concluso e il ragazzo inizierà la sua avventura a Torino con la squadra della Next Gen. La Juve punta forte sui giovani e questa volta si concentra sul settore giovanile del Bayern.

Un nuovo Yildiz in bianconero. La Juventus ha infatti vinto la corsa ad Adin Licina. Il talento classe 2007 formato nelle giovanili del Bayern Monaco sbarcherà stasera intorno alle 19.10 a Torino, pronto a firmare un contratto da 3 anni e mezzo con la Vecchia Signora. Licina inizierà con la NextGen in Serie C, per provare a farsi trovare pronto poi al grande salto in prima squadra in estate. Un po’ come gli era già successo al Bayern, con Kompany che lo aveva aggregato giovanissimo al ritiro estivo. In Germania, però, non si sono mai aperti veri spazi, anche perché nel frattempo è esploso in un ruolo simile al suo Lennart Karl, mentre Adin era alle prese con qualche problemino fisico (qui i migliori 80 giovani del mondo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve fa la spesa in casa Bayern: dopo Kenan Yildiz, ecco Adin Licina. Affare fatto

Approfondimenti su Juventus Bayern

La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco.

Il mercato dell'Inter si fa sempre più interessante, con una possibile sfida a Juventus e Milan per il giovane Licina, talento del Bayern Monaco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Bayern

