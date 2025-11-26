Cristiano Ronaldo pensa a Diogo Jota come se fosse vivo | orologio di lusso anche per lui

Cristiano Ronaldo ha avuto un pensiero bellissimo per il suo ex compagno di nazionale Diogo Jota, morto tragicamente lo scorso luglio, facendo avere alla sua famiglia un orologio di lusso personalizzato anche per lui, così come per tutti i calciatori del Portogallo che ha vinto la Nations League. La spesa complessiva è stata altissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

