Chiesta torna sui tempi alla Juve: «Giocare con Cristiano Ronaldo è stato fantastico. Ma se devo essere sincero.». Le parole dell’ex bianconero. Federico Chiesa sta vivendo la sua nuova avventura in Premier League, ma non dimentica il passato e i campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio. L’esterno, oggi in forza al Liverpool dopo aver lasciato la Juventus, ha concesso un’intervista ai microfoni di SkySports. Dal suo nuovo punto di osservazione inglese, l’ex bianconero ha raccontato alcuni retroscena e ha toccato temi iconici, come l’eterno dibattito sui più grandi di sempre e i suoi idoli d’infanzia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa torna sui tempi alla Juve: «Giocare con Cristiano Ronaldo è stato fantastico. Ma se devo essere sincero…»

