San Basilio duro colpo alla piazza di spaccio bar della coltellata | sequestrati beni da 5 milioni

Una vasta operazione della Polizia di Roma ha portato al sequestro di beni per circa 5 milioni di euro nella zona di San Basilio. L’intervento, coordinato dalla Divisione Anticrimine, riguarda la piazza di spaccio nota come “bar della coltellata”. L’azione si inserisce in un’ampia strategia antimafia volta a contrastare le attività illegali nella capitale.

Roma, 21 gennaio 2026 – È in corso da questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma, nella piazza di spaccio “bar della coltellata”, finalizzata all’esecuzione di un decreto di sequestro di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, emesso dal Tribunale di Roma su proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Roma. In campo 250 uomini che stanno operando sul quartiere San Basilio e su altri comuni dell’area metropolitana. Le attività interessano anche le Questure di Rieti, Latina e Frosinone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maxi blitz a San Basilio: sequestro da 5 milioni di euro alla piazza di spaccio del "bar della coltellata"Nella zona di San Basilio, è stato eseguito un importante intervento delle forze dell’ordine volto a contrastare l’attività di spaccio nella piazza nota come

Leggi anche: Sequestrati beni per oltre 100 milioni alla Liberty Lines: indagini sui contributi pubblici della Regione Siciliana

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Operazione Antimafia a Latina e Frosinone.

Colpo al clan di San Basilio, arrestati a Ibiza tre latitanti: 35mila euro in contanti nascosti nella cappa della cucinaI 35mila euro, in banconote da 50 e 100, erano stati nascosti sotto la cappa della cucina. In casa i carabinieri del Ros e la polizia spagnola hanno trovato anche della cocaina: nulla a che vedere ... ilmessaggero.it

Scialatielli fatti in casa Prova gli scialatielli originali: semplici da preparare e ricchi di sapore per un pranzo autentico! INGREDIENTI: - Farina di semola rimacinata di grano duro 400 g - Latte 170 ml - Olio di oliva 1 cucchiaio - Pecorino 30 g - Basilico fr - facebook.com facebook