Penalisti abbandonano cerimonia a Torino | protesta contro riforme che minacciano l’indipendenza forense

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati penalisti di Torino hanno lasciato l’aula magna del Palazzo di giustizia durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Hanno deciso di protestare contro le recenti riforme, che secondo loro mettono a rischio l’indipendenza della professione forense. La decisione ha suscitato sorpresa tra i presenti e ha acceso un dibattito sulle modalità di protesta.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino si è chiusa con un gesto simbolico e acceso: l’abbandono in blocco dell’aula magna del Palazzo di giustizia da parte di avvocati penalisti. L’evento, previsto per celebrare l’avvio del ciclo processuale, si è trasformato in una protesta organizzata dopo che la direzione dell’evento ha negato il permesso al presidente della Camera Penale Piemonte Occidentale, Roberto Capra, di pronunciare il discorso che aveva preparato. La motivazione ufficiale, comunicata ai rappresentanti degli avvocati, è stata «ragioni di tempo». Un motivo che non ha convinto i penalisti, abituati a confronti istituzionali in cui la parola del foro ha sempre avuto un ruolo riconosciuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

penalisti abbandonano cerimonia a torino protesta contro riforme che minacciano l8217indipendenza forense

© Ameve.eu - Penalisti abbandonano cerimonia a Torino: protesta contro riforme che minacciano l’indipendenza forense

Approfondimenti su Penalisti Abbandono

“la Repubblica siamo noi. Giornalismo, dignità, indipendenza”, protesta contro Elkann

Recenti notizie indicano che John Elkann sta negoziando con il gruppo greco Antenna la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi.

Paura in via Indipendenza. Rubano un profumo costoso e minacciano l’addetto

Domenica pomeriggio in via Indipendenza, un negozio di profumi è stato teatro di una rapina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sgomberato Askatasuna a Torino, messi i sigilli al centro sociale

Video Sgomberato Askatasuna a Torino, messi i sigilli al centro sociale

Ultime notizie su Penalisti Abbandono

penalisti abbandonano cerimonia aAnno giudiziario a Torino, penalisti lasciano la cerimonia per protestaNon è stato permesso alla Camera Penale di intervenire. La motivazione: Ragioni di tempo. I penalisti: Hanno parlato le tre associazioni dei ... torino.repubblica.it

Anno giudiziario Torino, penalisti lasciano l'aula e protestano (dopo diniego a parlare): «Giustizia non è solo dei magistrati»Interventi saltati per questione di tempo, duro comunicato della Camera penale, il cui presidente legge l'intervento fuori dal palazzo di giustizia ... torino.corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.