Penalisti abbandonano cerimonia a Torino | protesta contro riforme che minacciano l’indipendenza forense

Gli avvocati penalisti di Torino hanno lasciato l’aula magna del Palazzo di giustizia durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Hanno deciso di protestare contro le recenti riforme, che secondo loro mettono a rischio l’indipendenza della professione forense. La decisione ha suscitato sorpresa tra i presenti e ha acceso un dibattito sulle modalità di protesta.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Torino si è chiusa con un gesto simbolico e acceso: l'abbandono in blocco dell'aula magna del Palazzo di giustizia da parte di avvocati penalisti. L'evento, previsto per celebrare l'avvio del ciclo processuale, si è trasformato in una protesta organizzata dopo che la direzione dell'evento ha negato il permesso al presidente della Camera Penale Piemonte Occidentale, Roberto Capra, di pronunciare il discorso che aveva preparato. La motivazione ufficiale, comunicata ai rappresentanti degli avvocati, è stata «ragioni di tempo». Un motivo che non ha convinto i penalisti, abituati a confronti istituzionali in cui la parola del foro ha sempre avuto un ruolo riconosciuto.

