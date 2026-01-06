Paura in via Indipendenza Rubano un profumo costoso e minacciano l’addetto

Domenica pomeriggio in via Indipendenza, un negozio di profumi è stato teatro di una rapina. Due malviventi hanno sottratto un prodotto di alto valore e minacciato l’addetto presente. L’intervento delle forze dell’ordine è attualmente in corso per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Attimi di paura in via Indipendenza, domenica pomeriggio, quando in un negozio di profumi si è consumata una rapina. È successo intorno alle 17.30: ad intervenire dopo una segnalazione arrivata in Sala operativa, la volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Le forze dell'ordine sono state avvisate dall'addetto alla sicurezza del punto vendita della multinazionale, che ha raccontato agli agenti la dinamica dell'accaduto. Poco prima dell'arrivo dei poliziotti, infatti, all'interno dell'attività commerciale è entrato un uomo, straniero e nordafricano, che velocemente ha tentato di asportare un profumo dal valore di 140 euro.

