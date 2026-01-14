la Repubblica siamo noi Giornalismo dignità indipendenza protesta contro Elkann
Recenti notizie indicano che John Elkann sta negoziando con il gruppo greco Antenna la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi. La proposta ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo dei media e sulla loro indipendenza, sottolineando l'importanza di giornalismo, dignità e autonomia nel panorama italiano. La questione evidenzia come le decisioni strategiche influenzino il settore dell'informazione e la sua credibilità.
John Elkann è in trattativa con il gruppo greco Antenna per la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori”
Leggi anche: "Non è la tua festa". La protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann
La rivoluzione di Repubblica - Scalfari presenta il nuovo quotidiano come un contropotere impermeabile a tentativi di penetrazione e ... repubblica.it
Siamo anche su “La Repubblica” Nella serata del 10 gennaio 2026, numerose segnalazioni in Puglia, in particolare nel Barese, hanno riferito di un forte boato e di un improvviso bagliore nel cielo. L'istante è stato catturato da una telecamera a Casamassim facebook
Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.