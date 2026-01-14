la Repubblica siamo noi Giornalismo dignità indipendenza protesta contro Elkann

Recenti notizie indicano che John Elkann sta negoziando con il gruppo greco Antenna la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi. La proposta ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo dei media e sulla loro indipendenza, sottolineando l'importanza di giornalismo, dignità e autonomia nel panorama italiano. La questione evidenzia come le decisioni strategiche influenzino il settore dell'informazione e la sua credibilità.

John Elkann è in trattativa con il gruppo greco Antenna per la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

