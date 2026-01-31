Pd Schlein | Ci vedrete nelle piazze per ascoltare gli italiani e spiegare il no al referendum
Nei prossimi giorni, il Partito Democratico si prepara a scendere in piazza. Schlein annuncia che tutto il partito si muoverà a livello locale, con banchetti, incontri e incontri nelle strade per spiegare il no al referendum. L’obiettivo è ascoltare gli italiani e confrontarsi direttamente con loro sui temi del voto.
Nelle prossime settimane “tutto il Pd sarà impegnato a tutti i livelli territoriali, ci vedrete nelle strade, nelle piazze, ai banchetti per spiegare le ragioni del no al referendum, e saremo anche impegnati in un percorso di ascolto” dei territori. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, da Napoli, a margine di un convegno organizzato da ‘Energia Popolare’ che fa capo a Stefano Bonaccini. “Chiederemo ai cittadini qual è la loro condizione materiale, quale la loro esperienza con la sanità pubblica, in un Paese in cui aspetti un anno e mezzo per la gastroscopia”, ha proseguito la leader dem. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Pd Schlein
Il progetto per spiegare le ragioni del Sì al referendum nelle scuole, Valditara sotto attacco: “Propaganda”
Un progetto nelle scuole superiori, promosso dall'Unione delle Camere Penali di Catanzaro e il Ministero dell'Istruzione, ha suscitato polemiche.
Schlein: Destra ci ripensi e voti emendamento Pd su voto fuori sede a referendum – Il video
La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.
Ultime notizie su Pd Schlein
Pd, Schlein: Ci vedrete nelle piazze per ascoltare gli italiani e spiegare il no al referendum(LaPresse) Nelle prossime settimane tutto il Pd sarà impegnato a tutti i livelli territoriali, ci vedrete nelle strade, nelle piazze, ai ... stream24.ilsole24ore.com
Pd, Schlein a Napoli: «Fiducia nel partito regionale per tenere insieme la coalizione»«Fiducia nel lavoro del partito regionale, è chiaro che per noi la priorità è sempre tenere insieme la coalizione progressista con cui abbiamo recentemente vinto le regionali ed eletto il presidente R ... ilroma.net
Pd, Schlein: "Ci vedrete nelle piazze per ascoltare gli italiani e spiegare il no al referendum" - Il Sole 24 ORE x.com
Scelta difficile. #schlein #conte #italia #politica facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.