Pd in fermento | il dibattito su Remigrazione scatena reazioni tra i fedeli del partito

Il Partito Democratico si trova al centro di un acceso scontro interno. Dopo la creazione del comitato “Remigrazione”, i dissensi tra i membri sono cresciuti. L’istituzione ha lanciato un appello a difesa della memoria di Giacomo Matteotti, ucciso nel 1924 da fascisti. La discussione si infiamma tra chi sostiene l’iniziativa e chi teme che possa dividere ulteriormente il partito.

Il Partito Democratico è scosso da un acceso dibattito interno dopo la nascita di un comitato denominato “Remigrazione”, che ha lanciato un appello in difesa della memoria di Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso nel 1924 da squadristi fascisti. Il gruppo, formato da esponenti del partito e da militanti di base, ha reso noto il proprio intento di rilanciare il valore simbolico del martire della democrazia, proponendo una rilettura del suo omaggio come fondamento etico del Pd. L’evento ha scatenato reazioni contrastanti tra i sostenitori del partito, con alcuni che vedono nel comitato un segnale di rinnovato impegno civile, altri che lo interpretano come una provocazione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

