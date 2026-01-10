Liste d’attesa l’ira di Casati | Agende bloccate in bergamasca impossibile prenotare visite specialistiche

Nella provincia di Bergamo, molte agende per visite specialistiche risultano attualmente chiuse, rendendo impossibile prenotare appuntamenti. La situazione, denunciata dal consigliere regionale Davide Casati del PD, ha portato a un’interrogazione rivolta all’assessore al Welfare Guido Bertolaso, evidenziando le difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Nessun posto disponibile per alcune visite specialistiche nella nostra provincia, perché al momento le agende risultano “chiuse”: è la denuncia del consigliere regionale bergamasco del Partito Democratico Davide Casati, che sul tema ha depositato un’interrogazione indirizzata all’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. “Tra fine dicembre e inizio gennaio – spiega Casati – sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che non sono riusciti a prenotare visite specialistiche a causa della totale mancanza di slot disponibili. Una situazione, quella delle cosiddette ‘agende chiuse’ che si è protratta almeno dall’ultima settimana di dicembre fino alla prima di gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

