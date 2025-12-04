Liste di attesa per esami diagnostici o per visite specialistiche: è questo uno dei problemi cronici della sanità pubblica, che non riesce a rispondere nei tempi previsti all’enorme domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, sempre più attenti alla propria salute e anche alla prevenzione. Facciamo il punto della situazione e un quadro di domanda e offerta con Maria De Marco (nella foto sotto), direttrice sanitarie dell’ Azienda ospedaliero universitaria Senese. Prima di tutto, quanti esami diagnostici e visite vengono richieste e quante ne vengono fatte in un anno? "La domanda di prestazioni ambulatoriali 2025 è più o meno stabile rispetto al 2024, dopo quattro anni di costante crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo ’liste di attesa’. Oltre 140mila richieste per esami e visite specialistiche