Il nodo ’liste di attesa’ Oltre 140mila richieste per esami e visite specialistiche
Liste di attesa per esami diagnostici o per visite specialistiche: è questo uno dei problemi cronici della sanità pubblica, che non riesce a rispondere nei tempi previsti all’enorme domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, sempre più attenti alla propria salute e anche alla prevenzione. Facciamo il punto della situazione e un quadro di domanda e offerta con Maria De Marco (nella foto sotto), direttrice sanitarie dell’ Azienda ospedaliero universitaria Senese. Prima di tutto, quanti esami diagnostici e visite vengono richieste e quante ne vengono fatte in un anno? "La domanda di prestazioni ambulatoriali 2025 è più o meno stabile rispetto al 2024, dopo quattro anni di costante crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo stanziamento di 28,85 milioni di euro per contrastare le liste d’attesa sanitarie attraverso la creazione di una piattaforma nazionale collegata ai centri unici di prenotazione regionali. Alla Campania vanno 2,079 mil - facebook.com Vai su Facebook
Il nodo ’liste di attesa’. Oltre 140mila richieste per esami e visite specialistiche - Viaggio nelle prestazioni ambulatoriali del policlinico Le Scotte, riferimento per la Zona senese ma anche dell’area vasta per le specialistiche: "Numeri stabili dopo il boom post Covid" . Segnala lanazione.it