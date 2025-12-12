Alberto Maiolo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco

Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia. Entrato nel corpo nel 1993, porta con sé un'esperienza pluriennale nel settore, pronto a guidare il reparto in un ruolo di grande responsabilità e impegno per la sicurezza cittadina.

