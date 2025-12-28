Sorpreso a rubare una bici elettrica aggredisce gli agenti

Sabato a Ravenna, durante un controllo di routine, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo di 34 anni, marocchino, trovato intento a tentare di rubare una bicicletta elettrica. L’intervento ha portato all’arresto del soggetto, che successivamente ha aggredito gli agenti. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Nella giornata di sabato, durante i controlli del territorio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Ravenna ha arrestato un marocchino 34enne che stava tentando di rubare una bici. Il malvivente era all'opera nel centro storico quando è stato sorpreso dagli agenti e, alla vista delle.

