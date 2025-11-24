Bollette più basse con il gas sotto i 30 euro per il piano di pace in Ucraina

Per la prima volta da maggio 2024 il prezzo del gas naturale è sceso sotto i 30 euro al Mwh. Un risultato spinto dall’ottimismo per un accordo di pace in Ucraina, derivato soprattutto dai colloqui con i Paesi europei in corso a Ginevra. Tra le opzioni anche quella di un piano per far rientrare la Russia nell’economia mondiale. Il prezzo del gas è una delle ragioni principali per cui l’energia in Italia costa molto più che in altri Paesi europei. Nonostante l’avanzata delle rinnovabili, le centrali termoelettriche a metano rimangono l’unica fonte di energia sempre a disposizione e quindi a decidere il costo dell’elettricità rimane il prezzo del gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

