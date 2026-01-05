Decaro presidente della Regione Puglia | definiti data e orario della proclamazione e del passaggio di consegne

Il 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell’Aula Magna della Corte d’Appello di Bari, si svolgerà la cerimonia ufficiale di proclamazione del nuovo presidente della Regione Puglia, Decaro. L’evento rappresenta il passaggio formale di consegne istituzionali, segnando l’inizio del suo mandato. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, offrendo un momento di riferimento per la comunità e gli operatori istituzionali della regione.

Si terrà mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, nell'Aula magna della Corte d'Appello di Bari, la cerimonia ufficiale di proclamazione del nuovo presidente della Regione Puglia. Nel corso dell'evento sarà proclamato presidente eletto Antonio Decaro, a seguito dell'esito delle consultazioni.

