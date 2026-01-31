Parma-Juventus scatta il piano sicurezza

La città di Parma si sta preparando per la partita di domani sera tra Parma e Juventus. Le forze dell’ordine hanno messo in atto un piano di sicurezza speciale per gestire il flusso di tifosi e prevenire problemi. Le strade sono sotto controllo, e i controlli sono più stringenti del solito. La partita è attesa con grande interesse, e tutte le misure sono state prese per garantire che la serata si svolga senza incidenti.

La città si prepara a una serata ad alta tensione in vista della sfida tra Parma e Juventus, in programma domani alle 20.45 allo stadio Tardini. In occasione del match, la Questura ha predisposto un articolato piano di sicurezza che prevede un significativo dispiegamento di forze dell'ordine attorno all'impianto sportivo e nelle principali aree considerate sensibili. Il dispositivo è stato studiato per prevenire qualsiasi contatto tra le tifoserie, alla luce dei precedenti registrati negli anni. Particolare attenzione sarà riservata anche alle fasi di arrivo dei tifosi allo stadio. Per questo motivo resterà chiuso anche questa volta il Bar Gianni, già interessato da analoghi provvedimenti in occasione della precedente gara casalinga contro i bianconeri.

