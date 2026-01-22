Milano-Cortina scatta il maxi piano sicurezza

A pochi mesi dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è stato avviato un ampio piano di sicurezza per garantire la tutela di partecipanti e visitatori. L'intervento, che coinvolge forze dell'ordine e enti locali, mira a creare un ambiente sicuro e coordinato in vista delle competizioni che prenderanno il via il 6 febbraio.

Scatta il maxi piano sicurezza a Milano in vista dell'inizio dei giochi olimpici che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Istituite nel capoluogo lombardo cinque zone rosse, che saranno in vigore dal 2 al 22 febbraio, nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dello spazio aereo.

